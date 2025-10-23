Neuchâtel: un plan d'action contre l'impact des droits de douane

Le Conseil d'Etat neuchâtelois veut soutenir les entreprises affectées par la situation conjoncturelle et l'augmentation des droits de douane américains. Il sollicite un montant de 7,9 millions de francs en faveur d'un plan d'action, via un amendement au budget 2026.

Avec son train de mesures, l'exécutif veut 'limiter les conséquences de la hausse tarifaire sur l'économie et l'emploi', a indiqué jeudi à Neuchâtel la conseillère d'Etat Florence Nater. Il inscrit le plan d'action 'avec la volonté d'un moratoire visant à préserver tant le partenariat social que la stabilité des conditions-cadre'.

Les 7,9 millions seront compensés par un prélèvement à la réserve conjoncturelle, a dit la ministre de l'économie et de la cohésion sociale. La démarche reflète notamment la nécessité de 'réagir sans attendre à une situation potentiellement critique aussi bien pour l'économie neuchâteloise que pour le canton dans son ensemble'.

Les relations commerciales avec les Etats-Unis se sont détériorées depuis le printemps, dans un contexte conjoncturel déjà dégradé.

/ATS