Neuf blessés dans l'incendie d'un immeuble à Saint-Gall

Un gros incendie dans un immeuble d'habitation en ville de Saint-Gall a fait neuf blessés, dont deux grièvement, dans la nuit de lundi à mardi. Deux habitants manquent encore à l'appel. Les opérations d'extinction se poursuivent mardi matin.

L'alerte a été donnée peu après 3h30, indique mardi la police cantonale saint-galloise. Les secours dépêchés sur place ont trouvé le bâtiment totalement en proie aux flammes et ont pu localiser 19 résidents.

Parmi les personnes évacuées, sept sont légèrement blessées et deux grièvement. Toutes ont été transportées à l'hôpital. Deux habitants sont actuellement portés disparus, selon le communiqué de police. Les recherches pour les localiser sont en cours.

On ignore encore l'origine de l'incendie. Pendant les opérations d'extinction, le bâtiment s'est en grande partie effondré. Environ 80 pompiers ainsi que diverses patrouilles et services spécialisés des polices municipale et cantonale saint-galloises ont été mobilisés.

/ATS