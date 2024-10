Neuf blessés dans une attaque de drone russe à Kiev

Neuf personnes, dont une fille de 11 ans, ont été blessées dans la nuit de mardi à mercredi à Kiev, la capitale d'Ukraine, dans une attaque de drone russe, ont annoncé les autorités ukrainiennes. Un incendie s'est déclaré dans le bâtiment de neuf étages touché.

D'après cette source, le feu, 'sur une surface de 40 m2', a été rapidement 'éteint', tout comme dans un autre bâtiment endommagé, ont indiqué les secours ukrainiens dans un communiqué publié sur le réseau social Telegram. Au total, 'neuf personnes ont été blessées' et d'autres évacuées.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a précisé sur Telegram qu'une fille de 11 ans avait été blessée dans cette attaque, lors de la chute 'des débris du drone'.

Les villes ukrainiennes, dont Kiev, sont très régulièrement visées par des attaques de drones et de missiles russes depuis le début de l'invasion des forces de Moscou, il y a plus de deux ans et demi.

Le ministère russe de la défense a fait état de 23 drones ukrainiens interceptés au-dessus du territoire russe dans la nuit de mardi à mercredi.

/ATS