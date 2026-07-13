Neuf pays européens s'associent à l'Ukraine pour la défense

Neuf pays européens, associés à l'Ukraine, ont créé lundi à Paris une coalition 'purement défensive' ...
Neuf pays européens s'associent à l'Ukraine pour la défense

Neuf pays européens s'associent à l'Ukraine pour la défense

Photo: KEYSTONE/EPA/Tom Nicholson / POOL

Neuf pays européens, associés à l'Ukraine, ont créé lundi à Paris une coalition 'purement défensive' pour développer des 'capacités antibalistiques' en Europe qui font aujourd'hui cruellement défaut à Kiev face aux attaques aériennes de la Russie.

'En mettant en commun notre base industrielle de défense, notre recherche et notre expérience opérationnelle, notre objectif est de bâtir une capacité partagée contre les missiles balistiques pour l'Europe (...). Cette action n'est orientée contre aucun peuple, mais en défense du nôtre', soulignent les dirigeants du Danemark, de la France, l'Allemagne, l'Italie, la Norvège, l'Espagne, la Suède, l'Ukraine, des Pays-Bas et et du Royaume-Uni dans une déclaration commune.

/ATS
 

Actualités suivantes

Donald Trump dit instaurer une taxe de 20% au détroit d'Ormuz

Donald Trump dit instaurer une taxe de 20% au détroit d'Ormuz

Économie    Actualisé le 13.07.2026 - 16:55

Suisse et Royaume-Uni actualisent leur accord de libre-échange

Suisse et Royaume-Uni actualisent leur accord de libre-échange

Économie    Actualisé le 13.07.2026 - 16:02

Suisse et Royaume-Uni actualisent leur accord de libre-échange

Suisse et Royaume-Uni actualisent leur accord de libre-échange

Économie    Actualisé le 13.07.2026 - 16:02

CO2: les progrès dans les transports restent limités, selon le WWF

CO2: les progrès dans les transports restent limités, selon le WWF

Économie    Actualisé le 13.07.2026 - 15:25

Articles les plus lus

WAV, un modèle coopératif pour l'investigation en Suisse

WAV, un modèle coopératif pour l'investigation en Suisse

Économie    Actualisé le 13.07.2026 - 10:03

Skyguide devrait licencier deux fois moins que prévu

Skyguide devrait licencier deux fois moins que prévu

Économie    Actualisé le 13.07.2026 - 12:01

Stadler Rail modernise sept trains Flirt en Allemagne

Stadler Rail modernise sept trains Flirt en Allemagne

Économie    Actualisé le 13.07.2026 - 13:29

De Beers suspend la production de sa principale mine de diamants

De Beers suspend la production de sa principale mine de diamants

Économie    Actualisé le 13.07.2026 - 14:47