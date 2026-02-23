New York à l'arrêt en raison d'une violente tempête de neige

Plus de 40 millions de personnes du nord-est des Etats-Unis se préparent lundi à une énorme tempête de neige. New York est déjà immobilisée depuis dimanche: les déplacements sont interdits jusqu'à midi et les établissements scolaires fermés.

'La ville de New York n'a pas connu de tempête de cette ampleur au cours de la dernière décennie', a averti le maire Zohran Mamdani lors d'une conférence de presse dimanche, à l'approche de cette perturbation qui a déjà provoqué des milliers d'annulations de vols et d'importantes coupures de courant dans tout le nord-est des Etats-Unis.

Plus de 200'000 foyers étaient privés d'électricité, selon le site PowerOutage.us, dont près de 80'000 dans le New Jersey et plus de 55'000 dans le Delaware.

Les gouverneurs de sept Etats (Connecticut, Delaware, Massachusetts, New Jersy, New York, Pennsylvanie et Rhode Island) ont déclaré l'état d'urgence, avec des interdictions de circulation en vigueur depuis dimanche après-midi.

Près de 30 centimètres de neige sont tombés dans certaines parties de Long Island, a indiqué le Service météorologique national sur X, précisant: 'Notre blizzard a bel et bien commencé'.

Jusqu'à 70 cm de neige

A New York, il était tombé entre 12 et 18 cm de neige peu après 23H00 dimanche (04H00 GMT lundi), selon l'agence de gestion des urgences de la ville. Jusqu'à 70 cm de neige sont attendus dans les heures à venir, avec des rafales de vent glacial atteignant 80 km/h.

Tôt lundi matin, les gratte-ciel de Wall Street étaient à peine visibles depuis l'arrondissement voisin de Brooklyn à cause de la tempête.

La mégalopole de huit millions d'habitants a décrété l'état d'urgence et une interdiction de circuler, entrée en vigueur dimanche à 21h00, jusqu'à lundi midi (18h00 suisses).

Elle s'applique à la majorité des transports, des voitures individuelles aux véhicules commerciaux en passant par les vélos électriques. Elle ne concerne pas les travailleurs essentiels ni les habitants qui ont besoin de se déplacer pour des urgences.

'Le pire est à venir'

C'est la deuxième tempête hivernale majeure que doit gérer le maire démocrate depuis son entrée en fonction début janvier. Fin janvier, une longue vague de froid avait fait au moins 18 morts dans la ville, la plupart par hypothermie. Au total, les autorités avaient recensé une centaine de morts au moins dans le pays.

'Le pire est à venir', a mis en garde la gouverneure de New York, Kathy Hochul, lors d'une conférence de presse dimanche, avant de conseiller aux habitants de rester 'confortablement' chez eux.

'Et les parents qui doivent aller travailler? C'est injuste', a protesté Brandon Smith, un habitant de Brooklyn interrogé par l'AFP avant l'arrêt de la circulation. Il s'est inquiété des difficultés que vont rencontrer ceux qui ne peuvent pas télétravailler.

Des touristes se sont en revanche montrés ravis par le spectacle offert par les premières chutes de neige, à l'image de Macarena Gonzalez, venue du Chili: 'Je savais qu'il allait neiger un peu, mais je ne pensais pas que ce serait autant. Mais je suis contente, c'est une belle expérience.'

Vols annulés

La mégalopole de New York ne sera pas la seule touchée, une bonne partie de la côte Nord-Est étant sous alerte.

A Boston, où jusqu'à 60 cm de neige sont attendus, les écoles seront fermées lundi, face à une tempête qui 's'annonce d'une ampleur historique', a averti la maire Michelle Wu.

Plus de 8700 vols ont été annulés depuis dimanche, selon le site spécialisé FlightAware, les aéroports de New York étant les plus concernés par ces annulations suivis par les aéroports de Boston, Newark et Philadelphie.

