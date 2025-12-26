Nez Rouge ramène 9100 personnes à bon port

Le service de transport à domicile Nez Rouge a ramené 9134 personnes chez elles en toute sécurité ...
Nez Rouge ramène 9100 personnes à bon port

Nez Rouge ramène 9100 personnes à bon port

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Le service de transport à domicile Nez Rouge a ramené 9134 personnes chez elles en toute sécurité à Noël. 766 bénévoles ont effectué plus de 5000 trajets les 24 et 25 décembre, a annoncé Nez Rouge vendredi. L'opération se poursuit durant la nuit de la Saint-Sylvestre.

Nez Rouge est un organisme sans but lucratif, porté par des milliers de bénévoles. Le service est gratuit, mais non garanti, puisqu'il est soumis aux conditions climatiques, à l’affluence, au nombre de bénévoles et de véhicules disponibles, rappellent les organisateurs.

La nuit de la Saint-Sylvestre est extrêmement chargée pour les équipes de Nez Rouge, il faut donc compter avec des temps d’attente importants. Il est prudent de prévoir une alternative.

/ATS
 

Actualités suivantes

Donald Trump, personnalité la plus médiatisée en France en 2025

Donald Trump, personnalité la plus médiatisée en France en 2025

Économie    Actualisé le 26.12.2025 - 08:48

L'argent dépasse les 75 dollars l'once pour la première fois

L'argent dépasse les 75 dollars l'once pour la première fois

Économie    Actualisé le 26.12.2025 - 04:50

Cadeaux: 900'000 annonces sur les sites de revente en France

Cadeaux: 900'000 annonces sur les sites de revente en France

Économie    Actualisé le 25.12.2025 - 16:20

Turquie: la boîte noire de l'avion libyen accidenté retrouvée

Turquie: la boîte noire de l'avion libyen accidenté retrouvée

Économie    Actualisé le 24.12.2025 - 17:52

Articles les plus lus