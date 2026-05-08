Nintendo va relever le prix de sa console Switch 2

Le pionnier japonais du jeu vidéo Nintendo a annoncé vendredi une hausse des prix de sa console Switch 2, se montrant prudent pour l'avenir malgré un bénéfice net en hausse de 52% et des ventes quasi-doublées pour son exercice 2025-2026.

La rentabilité des fabricants de consoles est minée cette année par l'escalade des coûts des puces mémoires liée à la saturation des capacités de production, sur fond de demande alimentée par le boom de l'intelligence artificielle (IA).

Cette forte pression sur l'offre est exacerbée par les perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient, qui font flamber les coûts d'expédition mondiaux ainsi que le prix de matières premières de base comme les plastiques.

Nintendo, qui avait jusque-là résisté à la tentation de gonfler les tarifs de sa console Switch 2 lancée en juin dernier, a annoncé des hausses de 20% au Japon dès ce mois-ci, et de 11% aux Etats-Unis et 6,4% en Europe à partir du 1er septembre.

Son compatriote Sony a lui-même augmenté les prix de sa console PlayStation 5 début avril afin de limiter les pertes sur ses ventes de consoles, des hausses atteignant 20% pour certains modèles et marchés.

Mais contrairement à la PS5 sortie en 2020, 'Nintendo est dans une position difficile, car le cycle de vie de la Switch 2 vient de commencer et son public de joueurs occasionnels est particulièrement sensible aux prix', a déclaré à l'AFP Serkan Toto, de Kantan Games.

Malgré un bénéfice net de 424 milliards de yens (2,1 milliards de francs) et des ventes record de 2.313 milliards de yens (+98,6%) sur l'exercice décalé terminé fin mars, Nintendo s'attend ainsi à une chute de 27% de son bénéfice net et des ventes en recul de 11,4% pour l'exercice en cours.

Le pionnier du jeu vidéo a pu compter au cours de l'exercice écoulé sur le succès surprise du jeu de simulation de vie 'Pokémon Pokopia', qui s'est écoulé à plus de 2,2 millions d'exemplaires en seulement quatre jours après sa sortie début mars, rappelant le succès de 'Animal Crossing' pendant le Covid.

Il bénéfice aussi du succès au cinéma du long-métrage d'animation 'Super Mario Galaxy, le film', sorti en avril, qui a déjà généré près de 900 millions de dollars de recettes, en faisant pour l'instant le plus gros succès commercial au cinéma en 2026.

Mais la dynamique de Nintendo reste fragile, avec une offre de jeux pour sa nouvelle console 'bien plus faible que celle de la Switch 1', note Serkan Toto.

Le japonais 'a besoin que son trio de licences phares --Mario, Pokémon et Zelda-- brille à nouveau', souligne l'analyste. Et si 'Pokémon Vents et Vagues' est déjà annoncé pour 2027, 'cela risque de prendre encore un an pour un nouveau jeu Mario en 3D'.

/ATS