Nombreuses lacunes dans la transformation numérique du 1er pilier

Manque de confiance, intérêts individuels qui dominent: les autorités doivent s'améliorer dans ...
Nombreuses lacunes dans la transformation numérique du 1er pilier

Nombreuses lacunes dans la transformation numérique du 1er pilier

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Manque de confiance, intérêts individuels qui dominent: les autorités doivent s'améliorer dans la gestion de la transformation numérique du 1er pilier, qui regroupe notamment l'AVS et l'AI, critique un audit. Le projet vise un meilleur accès numérique aux assurés.

Dans un audit publié mercredi, le Contrôle fédéral des finances (CDF) relève plusieurs lacunes. Tout d'abord, il pointe du doigt la collaboration entre les acteurs concernés. Alors que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est en charge du pilotage et de la mise en oeuvre, les structures d'exécution sont cantonales.

Des arguments institutionnels et des intérêts individuels font passer au second plan l'objectif principal, à savoir améliorer les prestations en réduisant les coûts, critique le CDF. Des problèmes de structure et de communication existent aussi au sein de l'OFAS.

Le CDF déplore aussi le fait qu'il n'y ait que peu de pression économique en faveur d'une optimisation. Il regrette également l'absence d'analyses économiques transparentes.

/ATS
 

Actualités suivantes

Crans-Montana: diminution du nombre de blessés soignés en Suisse

Crans-Montana: diminution du nombre de blessés soignés en Suisse

Économie    Actualisé le 07.01.2026 - 18:38

Migros cède sa filiale Idhéa au saucier français Gyma

Migros cède sa filiale Idhéa au saucier français Gyma

Économie    Actualisé le 07.01.2026 - 16:42

La compagnie Alaska Airlines commande 110 avions à Boeing

La compagnie Alaska Airlines commande 110 avions à Boeing

Économie    Actualisé le 07.01.2026 - 16:30

Warner Bros rejette l'offre améliorée de Paramount

Warner Bros rejette l'offre améliorée de Paramount

Économie    Actualisé le 07.01.2026 - 15:51

Articles les plus lus

USA: record de ventes sur internet pour la saison des fêtes

USA: record de ventes sur internet pour la saison des fêtes

Économie    Actualisé le 07.01.2026 - 14:30

Warner Bros rejette l'offre améliorée de Paramount

Warner Bros rejette l'offre améliorée de Paramount

Économie    Actualisé le 07.01.2026 - 15:51

La compagnie Alaska Airlines commande 110 avions à Boeing

La compagnie Alaska Airlines commande 110 avions à Boeing

Économie    Actualisé le 07.01.2026 - 16:30

Migros cède sa filiale Idhéa au saucier français Gyma

Migros cède sa filiale Idhéa au saucier français Gyma

Économie    Actualisé le 07.01.2026 - 16:42