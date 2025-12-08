Nominations aux Golden Globes: « Une bataille après l'autre » en tête

Avec neuf nominations, le très politique 'Une bataille après l'autre', dernier film de Paul ...
Nominations aux Golden Globes: « Une bataille après l'autre » en tête

Nominations aux Golden Globes:

Photo: KEYSTONE/AP/Chris Pizzello

Avec neuf nominations, le très politique 'Une bataille après l'autre', dernier film de Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio, a dominé lundi l'annonce des nominations aux Golden Globes, considérés comme un tremplin vers les Oscars.

Le film 'Valeur sentimentale' arrive en deuxième position avec huit nominations, suivi du thriller 'Sinners' avec sept nominations et 'Hamnet' avec six.

Le deuxième opus de la comédie musicale 'Wicked' n'a finalement récolté que cinq nominations, un résultat décevant pour cette comédie musicale à succès qui n'a pas réussi à décrocher une nomination dans la catégorie meilleure comédie et comédie musicale.

Les Golden Globes, souvent considérés comme un tremplin pour les Oscars, se tiendront à Beverly Hills (Californie), le 11 janvier, et seront présentés par l'humoriste américaine Nikki Glaser.

Contrairement à d'autres prix comme les Oscars, les Golden Globes font une distinction entre les comédies et les films dramatiques, élargissant le champ des stars susceptibles de fouler le tapis rouge

/ATS
 

