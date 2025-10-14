Non à l'impôt sur les successions, petit oui au service citoyen

Le premier sondage sur les votations fédérales du 30 novembre laisse présager un rejet clair ...
Photo: Keystone/PETER KLAUNZER

Le premier sondage sur les votations fédérales du 30 novembre laisse présager un rejet clair de l'initiative des Jeunes socialistes demandant un impôt sur les successions. Seule la gauche y est favorable. Un oui très serré se dessine pour l'initiative Service citoyen.

L'opinion publique a progressé au sujet de l'initiative 'Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement (initiative pour l'avenir)', montre le sondage publié mercredi par 20 Minuten et Tamedia.

Deux tiers (67%) des sondés indiquent vouloir rejeter le texte visant à instaurer un impôt de 50% sur les successions pour les fortunes supérieures à 50 millions de francs au profit de la protection du climat. 31% souhaitaient l'accepter et 2% étaient indécis.

L'initiative 'pour une Suisse qui s'engage (initiative service citoyen)', qui prévoit un service citoyen pour tous, recueille elle un soutien de 51% des sondés, alors 44% souhaitent la rejeter et 5% sont indécis. Toutefois, les nombreuses réponses 'plutôt' laissent supposer que le pourcentage de 'oui' va diminuer.

/ATS
 

