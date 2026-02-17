Non à l'initiative sur la neutralité en commission du National

L'initiative sur la neutralité est en mauvaise posture sous la Coupole fédérale. Suivant le ...
Non à l'initiative sur la neutralité en commission du National

Non à l'initiative sur la neutralité en commission du National

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

L'initiative sur la neutralité est en mauvaise posture sous la Coupole fédérale. Suivant le Conseil des Etats, la commission de politique extérieure du National la rejette, par 15 voix contre 10.

L'initiative populaire 'Sauvegarder la neutralité suisse', déposée par Pro Suisse et des membres de l'UDC, veut qualifier la neutralité helvétique de 'perpétuelle et armée'. Elle exige aussi, entre autres, que la Suisse n'adhère à aucune alliance militaire ou de défense.

Une définition rigide de la neutralité limiterait inutilement la marge de manœuvre de la Suisse en matière de politique extérieure, alors que la situation actuelle dans le monde est particulièrement incertaine, indiquent mardi les services du Parlement.

La commission est aussi opposée à un contre-projet direct, une idée validée par le Conseil des Etats afin de fixer dans la Constitution que la Suisse est neutre. Diverses minorités soutiennent un contre-projet ou l'initiative.

/ATS
 

Actualités suivantes

Amateur de hors piste indemne après une avalanche à Davos (GR)

Amateur de hors piste indemne après une avalanche à Davos (GR)

Suisse    Actualisé le 17.02.2026 - 17:37

Drame de Crans-Montana: victimes soignées à l'étranger rapatriées

Drame de Crans-Montana: victimes soignées à l'étranger rapatriées

Suisse    Actualisé le 17.02.2026 - 14:51

Grisons: la neige prive plus de 1300 personnes d'électricité

Grisons: la neige prive plus de 1300 personnes d'électricité

Suisse    Actualisé le 17.02.2026 - 12:13

Début des pourparlers indirects entre Etats-Unis et Iran à Genève

Début des pourparlers indirects entre Etats-Unis et Iran à Genève

Suisse    Actualisé le 17.02.2026 - 15:53

Articles les plus lus

Iran: Cassis salue les efforts du facilitateur omanais

Iran: Cassis salue les efforts du facilitateur omanais

Suisse    Actualisé le 16.02.2026 - 20:09

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 16.02.2026 - 21:39

Grisons: la neige prive plus de 1300 personnes d'électricité

Grisons: la neige prive plus de 1300 personnes d'électricité

Suisse    Actualisé le 17.02.2026 - 12:13

Début des pourparlers indirects entre Etats-Unis et Iran à Genève

Début des pourparlers indirects entre Etats-Unis et Iran à Genève

Suisse    Actualisé le 17.02.2026 - 15:53

Un snowboardeur de 38 ans meurt dans une avalanche près de Davos

Un snowboardeur de 38 ans meurt dans une avalanche près de Davos

Suisse    Actualisé le 16.02.2026 - 12:59

45'000 personnes au carnaval de Lucerne pour le cortège du lundi

45'000 personnes au carnaval de Lucerne pour le cortège du lundi

Suisse    Actualisé le 16.02.2026 - 17:51

Iran: Cassis salue les efforts du facilitateur omanais

Iran: Cassis salue les efforts du facilitateur omanais

Suisse    Actualisé le 16.02.2026 - 20:09

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 16.02.2026 - 21:39