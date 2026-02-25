Norvège: l'état de santé du roi Harald est bon

L'état de santé du roi Harald de Norvège, admis dans un hôpital de Tenerife pour une infection et une déshydratation, est bon, a annoncé mercredi son médecin personnel. Le souverain de 89 ans restera hospitalisé encore quelques jours.

'L'état de santé général du roi est bon et il répond bien au traitement', a dit Bjørn Bendz, cité dans un communiqué du Palais royal norvégien.

'Le roi restera hospitalisé encore quelques jours pour observation et poursuite du traitement', a ajouté son médecin personnel, envoyé à Tenerife pour prêter main forte aux équipes médicales espagnoles.

Doyen des souverains en Europe, Harald avait été admis dans la soirée de mardi à l'Hospital Universitario Hospiten Sur à Tenerife où il effectuait un séjour privé avec son épouse, la reine Sonja.

Le roi, qui a fêté son 89e anniversaire samedi dernier, souffre d'une infection cutanée à l'une des jambes, a précisé M. Bendz. 'Lorsque des personnes de près de 90 ans sont hospitalisées pour une infection, c'est une situation sérieuse', a-t-il souligné.

'C'est important que nous ayons une bonne vue d'ensemble et un contrôle complet de son état de santé avant que le roi ne puisse quitter l'hôpital - même si son état est stable à présent', a-t-il précisé.

Problèmes de santé récurrents

Monté sur le trône de Norvège en 1991, Harald connaît de multiples problèmes de santé depuis quelques années qui l'ont obligé à alléger son programme officiel, mais il a toujours exclu d'abdiquer.

Lors d'un précédent voyage privé en Malaisie il y a deux ans, il avait déjà contracté une infection qui lui avait valu d'être hospitalisé et d'être rapatrié après s'être fait poser un stimulateur cardiaque.

Ce nouveau problème de santé survient alors que la monarchie est empêtrée dans plusieurs scandales. La belle-fille de Harald, la princesse Mette-Marit, qui s'est mariée avec le prince héritier Haakon en 2001, apparaît à de multiples reprises dans des documents liés à Jeffrey Epstein, révélant une complicité insoupçonnée entre elle et le criminel sexuel américain.

Le fils de Mette-Marit, Marius Borg Høiby, né d'une brève relation antérieure à son mariage avec Haakon, est lui jugé pour 38 chefs d'accusation, dont quatre viols et des violences sur des proches. Le jeune homme de 29 ans, qui ne fait pas partie de la famille royale, conteste les accusations les plus graves.

Popularité au plus bas

La popularité de la famille royale norvégienne est tombée au plus bas, d'après un sondage publié samedi par la télévision publique NRK.

Seuls 60% de la population norvégienne soutiennent la monarchie, 10 points de moins qu'un mois auparavant, un niveau 'qui n'a jamais été aussi bas', selon NRK.

Figure rassembleuse, le roi Harald V reste lui extrêmement populaire, obtenant une note de 9,2 sur 10, selon le même sondage.

/ATS