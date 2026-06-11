Norvège: un élan abattu après s'être aventuré dans le centre d'Oslo

Un élan qui s'était aventuré dans le centre d'Oslo, au milieu de passants stupéfaits, a été ...
Norvège: un élan abattu après s'être aventuré dans le centre d'Oslo

Norvège: un élan abattu après s'être aventuré dans le centre d'Oslo

Photo: KEYSTONE/EPA/JAVAD PARSA

Un élan qui s'était aventuré dans le centre d'Oslo, au milieu de passants stupéfaits, a été abattu jeudi, a annoncé la police norvégienne.

Des vidéos prises par des témoins et publiées par les médias norvégiens montrent l'animal manifestement déboussolé galoper dans les rues de la capitale norvégienne et slalomer entre voitures et piétons.

'Pour des considérations de bien-être animal, l'élan a été abattu' par les autorités chargées de la faune sauvage, a indiqué la police.

Si ce genre d'épisode reste rare -les élans préfèrent les zones boisées au bitume des trottoirs -, c'est le deuxième à être enregistré en deux jours en Scandinavie. Mardi, un jeune élan avait été abattu en Suède après s'être égaré dans les rues de Stockholm.

/ATS
 

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