Nouveau plan militaire pour Gaza validé par l’armée israélienne

Le chef d’état-major israélien Eyal Zamir a approuvé un nouveau plan d’opérations militaires à Gaza, a annoncé l’armée mercredi. Aucune précision n’a été donnée sur le calendrier, mais l’offensive vise à libérer les otages et à infliger une défaite au Hamas.

Selon un communiqué officiel, le plan a été validé lors d’une réunion stratégique menée par le chef de l’armée. Il constitue la prochaine étape des opérations israéliennes dans l’enclave palestinienne.

Eliminer l’emprise du Hamas à Gaza

Ce déploiement s’inscrit dans les directives du cabinet militaire de Benjamin Netanyahu. L’objectif déclaré reste la libération de tous les otages et l’élimination de l’emprise du Hamas à Gaza.

L’armée entend notamment prendre le contrôle de la ville de Gaza ainsi que des camps de réfugiés voisins. Ces zones, parmi les plus densément peuplées du territoire, sont déjà dévastées par plus de 22 mois de guerre.

Au cours des discussions mercredi, 'les actions menées par l'armée jusqu'à présent ont été présentées, notamment la frappe dans la zone de Zeitoun qui a commencé hier mardi', ajoute le communiqué.

Le quartier de Zeitoun, dans la ville de Gaza, a été ces trois derniers jours la cible de nombreux bombardements aériens, selon des témoignages des habitants, qui ont également fait état de bombardements dans le quartier voisin de Tel al-Hawa.

'70 à 75%' de la bande de Gaza contrôlée militairement

Benjamin Netanyahu avait affirmé dimanche qu'Israël contrôlait militairement '70 à 75%' de la bande de Gaza et qu'il restait à prendre la ville de Gaza ainsi que des secteurs du centre du territoire palestinien.

Le plan 'ne vise pas à occuper Gaza, mais à la démilitariser', a-t-il dit, énumérant les objectifs d'Israël: 'Premièrement, désarmer le Hamas. Deuxièmement, tous les otages sont libérés. Troisièmement, Gaza est démilitarisée. Quatrièmement, Israël exerce un contrôle de sécurité prépondérant. Et cinquièmement, une administration civile pacifique non israélienne'.

L'attaque du Hamas qui a déclenché la guerre le 7 octobre 2023 a entraîné du côté israélien la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles.

Les représailles israéliennes à Gaza ont fait 61.599 morts, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONUGaza

