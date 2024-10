Nouveau record des concentrations de gaz à effet de serre en 2023

Les concentrations de gaz à effet de serre dans l'air ont établi un nouveau record l'année dernière, selon l'ONU. Cette situation devrait 'réveiller les décideurs', affirme la cheffe de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), Céleste Saulo.

Selon le bulletin sur les gaz à effet de serre dévoilé lundi à Genève, la concentration moyenne de CO2 à la surface a atteint 420 parties par million (ppm). En cause, les incendies qui ont diminué la capacité d'absorption de ce gaz par les forêts et l'augmentation du recours aux énergies non renouvelables.

Les concentrations de méthane se sont établies à 1934 parties par milliard et celles d'oxyde nitreux plus de 335 parties par milliard. Ces trois chiffres ont augmenté de plus de 150%, de plus de 260% et de 125% par rapport à la période préindustrielle, a ajouté l'organisation.

'Une nouvelle année, un nouveau record', a déploré la secrétaire générale de l'OMM. L'augmentation des concentrations de CO2 a été plus importante que celle de l'année précédente, selon l'agence onusienne.

/ATS