Nouveau record du nombre de vols quotidien à l'EuroAirport

L'EuroAirport de Bâle-Mulhouse-Freiburg a enregistré vendredi un nouveau record du nombre de vols quotidiens. Ils ont été 34'471 passagers à utiliser l'aéroport international ce jour-là.

Sur le week-end, du vendredi au dimanche, ce sont 97'633 passagers qui ont décollé ou atterri à Bâle-Mulhouse, soit 18,4% de plus que durant le même week-end de l'année dernière, a indiqué l'EuroAirport lundi à l'agence de presse Keystone-ATS.

A Zurich-Kloten, le principal aéroport de Suisse, on a compté quelque 220'000 passagers durant le week-end, a indiqué un porte-parole. Un peu moins de 110'000 samedi, et un peu plus dimanche, a-t-il précisé. Le record quotidien, de 115'000, n'a là pas été battu. Il date de juillet 2019.

Le week-end n'en a pas moins été 'intense', a souligné le porte-parole: L'aéroport avait annoncé au début du mois qu'il attendait ce week-end le pic d'affluence de l'été.

Encore à venir à Genève

Afin de répondre à cet afflux estival, la société d'assistance en escale Swissport, qui opère dans les trois principaux aéroports de Suisse, a massivement augmenté ses effectifs. A Genève-Cointrin, le pic n'est vraisemblablement pas encore atteint.

En juin, ses responsables avaient déclaré qu'ils s'attendaient à ce qu'il se produise les dimanches de fin juillet et début août, ainsi que le 1er août. Pendant les vacances d'été, l'aéroport de Genève accueille en moyenne quelque 45'000 passagers quotidiens.

/ATS