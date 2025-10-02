Nouveau retard du 777X de Boeing avec des livraisons après 2027

Les livraisons du dernier-né de Boeing, le bimoteur long-courrier développé dans le programme 777X, ont de nouveau été repoussées, écrit jeudi l'agence de presse Bloomberg. Elles ne devraient intervenir qu'à partir de 2027 et non plus 2026.

Sans donner d'explication sur la raison de ce retard, l'agence de presse américaine, citant des sources proches du dossier, précise que la compagnie aérienne allemande Lufthansa - qui doit recevoir le premier exemplaire - a lancé les préparatifs pour retirer cet avion de ses programmes de vol jusqu'en 2027.

Elle ajoute que, selon des analystes, ce retard pourrait contraindre Boeing à inscrire dans ses comptes une charge estimée entre 2,5 et 4 milliards de dollars.

Prévu pour 2020

Contacté par l'AFP, Boeing a répondu être dans l'incapacité de commenter, car le constructeur se trouve dans la période dite de silence avant la publication de ses résultats du troisième trimestre, prévue le 29 octobre.

Le 777-9, première version du programme 777X qui en prévoit trois, a été présenté en 2013. Il devait entrer en exploitation en 2020, mais le programme a accumulé les retards. Les tests en vue de sa certification ont notamment été suspendus pendant quelques semaines en août 2024 après la découverte d'une pièce défectueuse.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la bourse de New York, l'action Boeing progressait de 0,45%.

/ATS