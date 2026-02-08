Nouveau succès de la Fête du Froid à La Brévine: 12'000 visiteurs

Le succès de la nouvelle formule de la Fête du Froid à La Brévine s'est confirmé ce week-end. Quelque 12'000 personnes se sont rendues dans la Sibérie de la Suisse, égalisant le record de 2024, début de cette nouvelle formule, désormais sur deux jours et biennale.

La 12e édition de la Fête du Froid s’est déroulée sous une météo idyllique: des températures réchauffées par le soleil en journée et résolument négatives une fois la nuit tombée, écrivent les organisateurs dimanche dans un premier bilan.

Cette édition était placée sous le signe des olympiades, qui ont débuté ce week-end à Milan-Cortina, et elle a raflé toutes les marches du podium, voire un peu plus, ajoutent-ils. La victoire samedi de Franjo von Allmen dans la descente olympique, diffusée sous la grande tente (comme celle des dames dimanche), a permis de lancer l’ambiance.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes, selon ce premier bilan: plus de 1000 fondues ont été servies dans les restaurants de la vallée, ainsi que 325 litres de soupe aux pois, 300 litres de vin chaud, 300 litres de thé, sans compter 400 saucissons cuits dans la torrée du repas du samedi soir et 150 choucroutes le dimanche midi.

Par ailleurs 270 personnes ont sacrifié à une tradition de la manifestation, la baignade dans le lac des Taillères, à moins de 2 degrés. Le spectacle Feu et Glace, de la troupe chaux-de-fonnière de Circo Bello, a remplacé à satisfaction, en particulier de la faune environnante, le traditionnel feu d’artifice samedi soir.

Mieux que prévu

'Aidée par une météo idéale, cette édition confirme pleinement le succès de la nouvelle formule sur deux jours instaurée en 2024. Les retours des visiteurs sont extrêmement positifs', résume Luca Bonnet, président du comité d’organisation, cité dans le communiqué.

Après une édition 2024 exceptionnelle, avec déjà près de 12'000 personnes accueillies durant le week-end, les organisateurs n'avaient pas pour objectif de répéter cet exploit, déclaraient-ils avant l'événement à l'agence de presse Keystone-ATS. Ils attendaient une dizaine de milliers de visiteurs cette année, pour une population d'un millier d'habitants en temps normal.

Si les Neuchâtelois sont habituellement nombreux à venir fêter le froid, Luca Bonnet précisait alors que la manifestation trouve un écho dans toute la Suisse romande et en France voisine, ainsi que chez certains Alémaniques. Toutes les activités de la Fête du Froid sont gratuites ou rémunérées au chapeau.

La Fête du Froid a été lancée en 2012. Depuis 2024, elle se déroule sur deux jours et, désormais, uniquement les années paires. Un format plus léger est prévu les années impaires.

/ATS