Nouveau train de nuit présenté par les CFF à Zurich

Les CFF ont présenté, jeudi à Zurich, le nouveau train de nuit qui prend le relais de l'ancienne ...
Nouveau train de nuit présenté par les CFF à Zurich

Nouveau train de nuit présenté par les CFF à Zurich

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Les CFF ont présenté, jeudi à Zurich, le nouveau train de nuit qui prend le relais de l'ancienne génération des 'Nightjet' à destination de Hambourg (D). Ce type de train circulera aussi en direction d'Amsterdam et de Vienne dès l'an prochain.

Le premier nouveau 'Nightjet' des CFF et de la compagnie autrichienne ÖBB a été baptisé 'City of Zurich'. Il s'agit d'un des trains de nuit les plus modernes d'Europe, selon les CFF. Il dispose de lits fixes et de voitures-couchettes à quatre places. La voiture-lits Comfort Plus est équipée de sa propre cabine de toilettes et de douches.

'Mini-cabines' pour personnes seules

Il comprend aussi des 'mini-cabines' pour personnes voyageant seules. Outre leur lit, ces cabines contiennent une table de petit-déjeuner mobile, un miroir et une lampe de lecture individuelle. Les personnes voyageant en duo peuvent opter pour deux mini-cabines en tête du train, qui communiquent par une porte coulissante.

Un système d’accès moderne à l’aide d’une carte NFC, similaire à ceux que l’on trouve dans les hôtels, un écran tactile de commande et des possibilités de recharge USB complètent l’équipement des voitures-lits, des voitures-couchettes et des mini-cabines. Un compartiment doté d’un accès à plancher surbaissé et de toilettes modernes est prévu pour les personnes à mobilité réduite.

Débat politique

Les nouveaux trains de nuit contribuent de manière importante à l'attractivité des voyages respectueux du climat, soulignent les CFF. Ils renforcent l'offre du trafic voyageurs international et favorisent la mobilité durable transfrontalière.

Le financement des trains de nuit est un sujet controversé au niveau politique. Cette semaine, le Conseil des Etats s'est opposé à la subvention de la liaison Zurich - Malmö (Suède) dans le budget 2026. Le Conseil national doit encore se prononcer sur ce point. Le Conseil fédéral prévoit une enveloppe de 10 milllions de francs à cette fin.

L'offre en trains de nuit s'est fortement réduite dans les années 2010 par manque de demande, notamment, les liaisons aériennes et par bus étant devenues particulièrement bon marché. Le débat sur la protection du climat a relancé la discussion sur ces liaisons ferroviaires. À l'origine, les Chambres fédérales voulaient allouer 30 millions de francs par an dans les trains de nuit, mais les projets de liaisons vers Barcelone et Rome ont été abandonnés entretemps.

/ATS
 

