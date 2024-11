Nouvel horaire CFF: davantage de trains de nuit

Si le nouvel horaire CFF bouleverse surtout les habitudes en Suisse romande, il connaît aussi des évolutions dans le reste de la Suisse. Mercredi, l'ex-régie fédérale annonce notamment de nouveaux trains de nuit et davantage de liaisons vers les pays limitrophes.

On sait depuis le 15 novembre que la Suisse romande s’apprête à connaître son plus grand changement d’horaire depuis Rail 2000. Le nouvel horaire CFF, qui entrera en vigueur le dimanche 15 décembre, offrira 15% de trains en plus en Suisse romande.

Mercredi, l'ex-régie fédérale a présenté le reste des changements apportés par le nouvel horaire. Celui-ci a un double objectif: améliorer la ponctualité et permettre la réalisation des nombreux travaux de construction en lien avec l’entretien et l’extension du réseau ferroviaire, écrivent les CFF dans un communiqué.

De nouveaux trains de nuit seront introduits en trafic grandes lignes et régional, ainsi que davantage de trains à destination des pays étrangers limitrophes. Le trafic pendulaire fera l’objet d’améliorations ponctuelles.

/ATS