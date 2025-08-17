Nouvel incendie en Turquie: plus de 250 personnes évacuées

Plus de 250 personnes ont été évacuées dans la nuit de samedi à dimanche en Turquie à la suite d'un nouvel incendie dans la province touristique de Çanakkale (nord-ouest), selon les autorités.

Le feu y a débuté samedi et s'est rapidement propagé en raison de vents violents soufflant sur les collines proches de la ville de Gelibolu, bordant le détroit très fréquenté des Dardanelles.

'Par mesure de précaution, 251 habitants de cinq villages ont été relogés dans des zones sûres', a écrit le gouverneur de Çanakkale, Omer Toraman, sur X. Des images ont été diffusées montrant les collines illuminées par de vives flammes et d'énormes nuages de fumée se déversant dans l'air nocturne.

Douze avions et 18 hélicoptères, et se sont joints à l'aube aux opérations de secours impliquant 900 personnes, a indiqué la direction des forêts sur X. Destination prisée des touristes pour ses ruines antiques de Troie ainsi que pour le champ de bataille de Gallipoli, où des milliers de soldats sont morts pendant la Première Guerre mondiale, la province a souffert d'une 'sécheresse extrêmement sévère' au cours de l'année écoulée, a rappelé le gouverneur.

Vents violents

L'accès aux sites historiques proches de la ville d'Eceabat a été fermé 'en raison de l'incendie de forêt en cours', a précisé la direction du mémorial local de la Première Guerre mondiale. Une grande partie du nord-ouest de la Turquie a été touchée par des vents violents ces derniers jours, même s'ils se sont atténués dimanche.

Le 11 août déjà, plus de 2000 personnes ont dû être évacuées dans cette province turque en raison d'un incendie. Un violent incendie avait dévasté des habitations et intoxiqué des dizaines d'habitants. La Turquie, qui a connu son mois de juillet le plus chaud depuis le début des relevés météorologiques il y a 55 ans, a fait face ces dernières semaines à plusieurs incendies d'ampleur. Quatorze personnes ont ainsi perdu la vie en combattant les feux en juillet dans l'ouest du pays.

Les experts affirment que le changement climatique augmente la fréquence et l'intensité des incendies de forêt et d'autres catastrophes naturelles et ont exhorté la Turquie à prendre des mesures pour remédier à ce problème.

/ATS