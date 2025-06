Nouvel incident pour la CGN: le bateau « La Suisse » immobilisé

La série noire se poursuit pour la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN). Un nouveau bateau de la flotte historique Belle Epoque est immobilisé, à savoir 'La Suisse'. Plus aucun navire à vapeur ne naviguera ainsi durant le mois de juin.

'Mardi 3 juin, lors de l'inspection usuelle, une fissure importante a été détectée sur l'un des supports du cylindre haute pression reliant ce dernier au bâti machine', a indiqué vendredi la compagnie lémanique dans un communiqué.

'Par mesure de prudence, la course en cours a été immédiatement interrompue et le bateau à vapeur ramené à faible vitesse à la gare lacustre d'Ouchy à Lausanne, pour y débarquer les passagers à bord en toute sécurité. 'La Suisse' a ensuite été transférée au chantier naval, où elle est actuellement amarrée', poursuit le communiqué.

'Afin de réaliser les analyses nécessaires, il est prévu d'immobiliser le bateau jusqu'au 28 juin. Ces examens permettront de connaître l'ampleur et l'étendue de la fissure ainsi que d'examiner plus précisément l'état du cylindre haute pression', explique la CGN. Celle-ci n'exclut pas une prolongation de cet arrêt, 'au vu des premières analyses visuelles'.

Plus de bateaux de réserve

Face à cette situation, c'est le bateau contemporain 'Lausanne' qui assurera les courses initialement prévues pour 'La Suisse', notamment les week-ends du 7 au 22 juin. Les courses en semaine, hormis la croisière de midi, sont, en revanche, annulées.

Toutefois, le 'Lausanne' devant lui-même subir des travaux importants, 'sa fiabilité sur la saison n'est pas garantie', avertit déjà la CGN. La compagnie ne dispose dès lors plus de bateau de réserve et se voit privée durant ce mois de juin de tous ses bateaux vapeurs, conclut-elle.

La flotte historique Belle Epoque de la CGN compte huit bateaux avec roues à aubes, dont cinq à vapeur et trois diesel-électrique: respectivement le 'Montreux' (1904), 'La Suisse' (1910), le 'Savoie' (1914), le 'Simplon' (1915-20), le 'Rhône' (1927), le 'Vevey' (1907), l''Italie' (1908) et l''Helvétie' (1926), ce dernier ne naviguant plus depuis 2002.

Le 'Simplon' a, lui, été fortement endommagé fin mars 2024 lors d'une tempête, alors qu'il était amarré à Cully. Il est en préparation de restauration complète. Les autres bateaux historiques sont aussi en réparation ou rénovation.

/ATS