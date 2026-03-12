Nouvelle progression du e-commerce en 2025

Le commerce en ligne a poursuivi sa croissance en Suisse l'année dernière, la clientèle ayant acheté pour 15,8 milliards de francs de biens et services, en hausse de 6%. Les perspectives sont positives pour l'exercice en cours, avec une hausse de 5% ciblée.

Les achats sur les sites hébergés en Suisse ont augmenté de 6% pour atteindre 13,0 milliards de francs, tandis que les transactions avec des commerçants étrangers ont ralenti leur croissance, n'enregistrant plus que 8% de hausse, après un bond de 18% en 2024, indique jeudi un communiqué conjoint de l'Association de commerce, de la Poste et de l'institut d'études de marché NIQ. Au total, les plateformes étrangères génèrent 2,8 milliards de recettes.

Le redressement du segment dévoué à la mode est particulièrement marqué, alors qu'après plusieurs années de baisses, une hausse de 2,5% a été enregistrée. Environ 16% des achats en ligne concernent des articles de mode, soit environ 2,09 milliards de francs, catégorie qui arrive en deuxième position après l'électronique grand public (28%) avec 3,64 milliards. Suivent sur la troisième marche du podium, les sites dédiés au mobilier et à la décoration (15%) avec 1,9 milliard.

Digitec Galaxus continue de s'affirmer comme le champion de la branche, talonné par Zalando, suivent Amazon et Ricardo, puis les plateformes chinoises Temu, Aliexpress et Shein, dont les ventes en Suisse sont estimées à respectivement 700, 390 et 250 millions de francs.

/ATS