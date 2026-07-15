Nouvelle victime mortelle du gorille Yeba à Bâle: son premier petit

Yeba, le mâle dominant des gorilles du zoo de Bâle, a fait une deuxième victime en quelques ...
Nouvelle victime mortelle du gorille Yeba à Bâle: son premier petit

Nouvelle victime mortelle du gorille Yeba à Bâle: son premier petit

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Yeba, le mâle dominant des gorilles du zoo de Bâle, a fait une deuxième victime en quelques jours. Mardi, le jeune père a blessé mortellement le bébé de la femelle Joas, né samedi. Le même jour, un mâle a été euthanasié après avoir été blessé par Yeba.

Suite à la naissance du bébé, sa mère âgée de 37 ans s'est montrée très maternelle et protectrice. Lorsque le père, Yeba, âgé de 14 ans, s'est intéressé au petit, mardi après-midi, la femelle s'en est emparé aussitôt.

Elle n'a plus laissé le mâle dominant s'en approcher, entraînant une bagarre entre les deux parents. Dans la mêlée, le père a mordu le bébé par inadvertance à la poitrine. La blessure a été mortelle, indique le zoo mercredi.

La mère continue de porter son bébé mort sur elle. Ce comportement n'est pas inhabituel chez les gorilles et les gardiens du zoo n'y mettent délibérément pas fin. Cet incident mortel montre la grande complexité des structures sociales et des relations au sein du groupe de gorilles. Il s'agissait du cinquième bébé de Joas et du premier de Yeba.

Attention redoublée face au risque d'infanticide

Les infanticides surviennent parfois parmi les gorilles, précise le zoo. Il s'agit d'un phénomène documenté et étudié scientifiquement qui arrive surtout chez les animaux vivant dans une structure de harem.

Peu avant ce drame, le zoo avait annoncé, mardi, la mort du mâle Mobali, âgé de 11 ans, suite à une euthanasie. Ce dernier avait été mordu en fin de semaine dernière aux parties génitales par Yeba et ne pouvait plus uriner normalement. Le groupe de gorilles du parc zoologique bâlois s'est désormais réduit à quatre membres: le mâle dominant et trois femelles.

Suite à ces deux cas mortels, le zoo observe la dynamique du groupe et échange avec des experts. Il redouble même d'attention en prévision de la naissance prochainement attendue d'un nouveau bébé.

/ATS
 

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