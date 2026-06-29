Nouvelles frappes du Pakistan en Afghanistan: des dizaines de morts

Le Pakistan a mené dans la nuit des frappes aériennes dans l'est de l'Afghanistan visant notamment une faction dissidente des talibans pakistanais, a déclaré lundi Islamabad. L'attaque a fait des dizaines de victimes civiles, selon le gouvernement afghan.

'Trois cibles situées dans les provinces de Paktia, Paktika et Kunar ont été détruites lors de frappes de précision', a indiqué le ministre pakistanais de l'information, Attaullah Tarar, dans un communiqué, faisant référence à trois provinces de l'est de l'Afghanistan. Il a précisé que ces bombardements ont fait au moins 25 morts.

Un porte-parole du gouvernement des talibans afghans a qualifié l'opération militaire pakistanaise d''acte d'agression lâche', dans un message publié sur le réseau social X. Selon lui, des dizaines de civils ont été tués ont blessés dans ces frappes.

/ATS