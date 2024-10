Nouvelles frappes israéliennes contre le fief du Hezbollah au Liban

L'agence officielle libanaise ANI a fait état de quatre raids israéliens dimanche soir contre la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah pilonné depuis plusieurs jours. L'armée israélienne a affirmé y avoir visé des entrepôts d'armes du mouvement.

'Des avions de guerre ennemis ont mené deux frappes sur la banlieue sud, la première a visé le quartier Sainte-Thérèse et la deuxième le quartier de Bourj al-Barajneh', a indiqué l'agence. Deux autres frappes israéliennes ont encore été menées dans la banlieue, dont l'une contre la localité d'Hadath, décrite comme 'violente' par ANI.

La frappe visant Sainte-Thérèse a aplati un bâtiment, a indiqué à l'AFP une source proche du Hezbollah. Un correspondant de l'AFP a senti les fenêtres trembler. Un autre a entendu de fortes explosions et senti une puissante odeur de soufre qui était en train de se répandre dans Beyrouth.

Dans un communiqué publié dans la nuit de dimanche à lundi, l'armée israélienne a déclaré que son aviation avait frappé des 'cibles terroristes du quartier général des renseignements du Hezbollah' et 'des installations de stockage d'armes' du mouvement armé dans la région de Beyrouth. 'Des explosions secondaires ont été identifiées après les frappes, indiquant la présence d'armes', a ajouté l'armée.

Douze morts

Une vidéo de l'AFP montre quatre frappes, deux provoquant d'énormes explosions secondaires et projetant de grandes gerbes de flammes, ainsi que des épais nuages de fumée noire.

La nuit précédente, la banlieue sud avait été touchée par plus de 30 frappes, selon l'ANI, poussant de nombreuses personnes des quartiers voisins à fuir. La banlieue sud de la capitale libanaise est régulièrement pilonnée par Israël depuis le début de sa guerre ouverte contre le Hezbollah pro-iranien le 23 septembre, notamment la nuit.

Le Hezbollah a engagé les hostilités à la frontière avec Israël dès le début de l'offensive israélienne contre son allié, le Hamas palestinien, à Gaza en octobre 2023.

De nombreux habitants de la banlieue sud de Beyrouth ont fui vers d'autres régions libanaises depuis qu'Israël a intensifié sa campagne de bombardements le 23 septembre.

Douze personnes ont été tuées dimanche, selon le ministère de la santé, dans des frappes israéliennes visant Kayfoun et Qmatiye, deux villages des montagnes qui surplombent Beyrouth et sa banlieue, et qui accueillent des déplacés.

Depuis octobre 2023, plus de 2000 personnes ont été tuées dans le pays, dont plus de 1100 depuis le 23 septembre, selon les autorités. Environ 1,2 million de personnes ont été déplacées.

