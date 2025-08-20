Nouvelles sanctions américaines contre des magistrats de la CPI

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a annoncé mercredi de nouvelles sanctions visant ...
Nouvelles sanctions américaines contre des magistrats de la CPI

Nouvelles sanctions américaines contre des magistrats de la CPI

Photo: KEYSTONE/EPA ANP/ROBIN UTRECHT

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a annoncé mercredi de nouvelles sanctions visant deux juges - un Français et une Canadienne - ainsi que deux procureurs de la Cour pénale internationale (CPI), devenue la bête noire de l'administration Trump.

'Aujourd'hui, je désigne Kimberly Prost (Canada), Nicolas Guillou (France), Nazhat Shameem Khan (Fidji) et Mame Mandiaye Niang (Sénégal) pour avoir directement participé aux efforts de la CPI visant à enquêter, arrêter, détenir ou poursuivre des ressortissants des Etats-Unis ou d'Israël, sans le consentement de l'un ou de l'autre de ces pays', a déclaré le secrétaire d'Etat américain.

L'administration Trump entretient un conflit de longue date avec la CPI. La colère de Washington s'est intensifiée après l'émission d'un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Washington avait déjà sanctionné en juin quatre magistrates de la CPI, jugeant 'illégitimes' et 'politisées' les procédures visant des soldats américains ou des responsables israéliens - une décision saluée par M. Netanyahu.

/ATS
 

Actualités suivantes

Washington, Berne et d'autres appellent à des « pauses humanitaires » au Soudan

Washington, Berne et d'autres appellent à des « pauses humanitaires » au Soudan

Monde    Actualisé le 20.08.2025 - 18:27

Au moins 50 morts dans des attaques d'un gang au Nigeria

Au moins 50 morts dans des attaques d'un gang au Nigeria

Monde    Actualisé le 20.08.2025 - 18:05

L'église de Kiruna installée dans son nouvel emplacement

L'église de Kiruna installée dans son nouvel emplacement

Monde    Actualisé le 20.08.2025 - 16:33

Plan de conquête de Gaza-ville adopté - 60'000 réservistes rappelés

Plan de conquête de Gaza-ville adopté - 60'000 réservistes rappelés

Monde    Actualisé le 20.08.2025 - 14:55

Articles les plus lus