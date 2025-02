Nouvelles secousses au large de Santorin dont l'une supérieure à 5

Une nouvelle série de secousses a frappé l'île grecque de Santorin entre mercredi soir et jeudi, dont l'une de magnitude supérieure à 5. Ces tremblements de terre s'inscrivent dans une vague sismique qui déconcerte les scientifiques.

Sept tremblements de terre successifs, d'une magnitude supérieure à 4,0, ont été enregistrés jeudi entre 03h23 et 04h36 par l'Institut Géodynamique d'Athènes, l'autorité de référence en matière d'analyse sismique en Grèce. Cela fait suite à un séisme de magnitude 5,2, le plus fort depuis le week-end, qui a été enregistré mercredi soir.

Malgré les dernières secousses successives, 'l'intensité diminue mais elle n'est pas encore stabilisée', a déclaré le directeur de recherche de l'institut, Athanassios Ganas, à la chaîne de télévision publique ERT. 'Nous sommes à mi-parcours', a ajouté le directeur adjoint de l'institut, Vassilis Karastathis, sur la même chaîne.

Plus de 11'000 habitants ont fui

L'institut a indiqué jeudi qu'au moins 6000 secousses avaient été enregistrées dans la zone maritime des îles de Santorin, Amorgos, Anafi et Ios, toutes touristiques, depuis le 26 janvier. Plus de 11'000 habitants et travailleurs saisonniers ont quitté Santorin depuis dimanche par voie maritime et aérienne, les opérateurs ayant renforcé les liaisons par ferries et par avion.

Les experts soulignent que la région n'a pas connu une telle activité sismique depuis le début des relevés en 1964. Mondialement connue, Santorin repose sur un volcan qui est entré en éruption pour la dernière fois en 1950, mais un comité d'experts a affirmé lundi que les secousses actuelles 'ne sont pas liées à une activité volcanique'.

Ces séismes n'ont fait ni dégât ni blessé jusqu'à présent. Le directeur de l'Autorité grecque de planification et de protection sismique, Efthymios Lekkas, a averti mercredi qu'il existait cinq zones à risque de glissements de terrain éventuels sur Santorin. Les écoles de plus d'une douzaine d'îles des Cyclades ont été fermées par précaution jusqu'à vendredi.

/ATS