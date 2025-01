Novartis a terminé l'année en fanfare

Le colosse pharmaceutique Novartis a engrangé entre octobre et fin décembre derniers un chiffre d'affaires de 13,15 milliards de dollars (11,94 milliards de francs), en hausse de 15%, ou de 16% à changes constants.

L'excédent d'exploitation avant charges d'intérêts et impôts (Ebit) de base a progressé de plus d'un quart à 4,86 milliards, tout comme le bénéfice net apuré de tout exceptionnel, à 3,93 milliards.

Le conseil d'administration propose aux actionnaires le versement d'un dividende de 3,50 francs par action, agrémenté de 20 centimes sur un an.

Le consensus AWP articulait un chiffre d'affaires trimestriel de 12,72 milliards, pour un excédent opérationnel ajusté de 4,46 milliards et un bénéfice net de base de 3,59 milliards.

Nouvelle poussée de croissance

Sur l'ensemble de l'année écoulée, premier exercice complet depuis l'autonomisation en 2023 de la filiale génériques et biosimilaires Alcon, les recettes ont enflé de 11% à 50,32 milliards et le bénéfice net s'est envolé de 39% à 11,94 milliards.

La direction laisse augurer pour l'exercice en cours une nouvelle poussée de croissance hors effets de changes, de 5 à 9%, nonobstant l'arrivée attendue de versions génériques et concurrentes des moteurs de ventes Entresto, Promacta et Tasigna, qui représentaient 11,3 milliards de revenus cumulés en 2024, dès l'été. Le bénéfice doit progresser de peu ou prou 10%.

