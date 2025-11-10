Novartis ouvre un site de production aux Etats-Unis

Le géant bâlois Novartis ouvre un nouveau site de production de thérapie par radioligands en Californie. Ce dernier fait partie de l'enveloppe d'investissements aux Etats-Unis de 23 milliards de dollars, déjà annoncée par le laboratoire.

L'usine de Carlsbad est le troisième site dédié à ce type de traitement du cancer dans le pays à la bannière étoilée, selon le communiqué publié lundi par le groupe pharma.

L'installation 'étoffe la capacité de production afin de répondre à la demande future', selon Novartis, qui assure qu'elle permet aussi de garantir un taux de livraison en temps et en heure auprès de la quasi totalité des patients à travers les Etats-Unis. L'entreprise prévoit d'autres sites en Floride et au Texas.

L'usine située au sud de Los Angeles fait partie du plan d'investissements de 23 milliards de dollars de Novartis aux Etats-Unis.

Fin septembre, le président Donald Trump a annoncé de nouveaux droits de douane de 100% sur les médicaments, sauf si les laboratoires fabriquent leurs traitements sur le sol américain.

/ATS