Novartis réserve des options auprès de l'américain Monte Rosa

La société biotechnologique américaine Monte Rosa Therapeutics a conclu un accord de recherche avec Novartis sur des maladies immunitaires. Le laboratoire de Boston pourrait recevoir, en plus d'un versement initial de 120 millions de dollars, jusqu'à 5,7 milliards.

Il s'agit du second partenariat conclu entre les deux entreprises, le premier étant un accord de licence pour le traitement MRT-6160 annoncé en octobre 2024, a détaillé lundi la firme américaine dans un communiqué.

Monte Rosa Therapeutics pourra également percevoir des redevances d'environ 10% sur les ventes nettes mondiales de ses produits. Novartis obtient pour sa part plusieurs licences sur des traitements en développement de son partenaire américain.

/ATS