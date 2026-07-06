Novartis s'offre un laboratoire britannique au stade préclinique

Le géant pharmaceutique Novartis a convenu de débourser dans un premier temps 1,1 milliard de dollars (883 millions de francs) pour acquérir la jeune pousse britannique Myricx Bio.

L'accord prévoit également une enveloppe de jusqu'à 400 millions de francs, conditionnée au franchissement de jalons prédéfinis, indiquent les deux parties dans des communiqués distincts lundi.

Emanation en 2019 de l'Imperial College London et du Fracis Crick Institute, Myricx Bio développe deux conjugués d'anticorps médicaments, encore au stade préclinique, contre divers types de tumeurs solides.

Les produits expérimentaux de Myricx ciblent l'enzyme N-myristoyltransférase (NMT), essentielle à la survie et à la prolifération de cellules cancéreuses.

La société avait levé 90 millions de livres en 2024 auprès de Novo Holdings, Abingworth, British Business Bank, Cancer Research Horizons et Eli Lilly notamment.

/ATS