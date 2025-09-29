Novartis se lance dans la vente directe aux patients aux USA

Le géant pharmaceutique rhénan Novartis offrira dès le 1 novembre aux patients aux Etats-Unis s'approvisionnant en direct et moyennant un paiement au comptant une ristourne de 55% sur le prix officiel de son anti-inflammatoire à large spectre Cosentyx (sécukinumab).

L'annonce survient alors que parvient à expiration ce lundi 29 septembre un ultimatum de Donald Trump aux grands groupes pharmaceutiques pour un alignement de leur prix aux Etats-Unis sur ceux les plus bas observés au sein des pays industrialisés.

Novartis a engrangé l'an dernier avec ce seul médicament, lancé en 2015, un chiffre d'affaires de 6,14 milliards de dollars au niveau mondial. Le traitement constitue sa première source de revenus au pays de l'oncle Sam.

Son spectre de prescription couvre diverses maladies auto-immunes, dont le psoriasis, l'hydradénite suppurée ou encore l'arthrite psoriasique.

Les prix officiels du Cosentyx s'élèvent à 4401,32 dollars par mois pour la version intraveineuse, ou 7936,48 dollars pour une formulation sous-cutanée.

/ATS