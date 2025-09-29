Novartis se lance dans la vente directe aux patients aux USA

Le géant pharmaceutique rhénan Novartis offrira dès le 1 novembre aux patients aux Etats-Unis ...
Novartis se lance dans la vente directe aux patients aux USA

Novartis se lance dans la vente directe aux patients aux USA

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Le géant pharmaceutique rhénan Novartis offrira dès le 1 novembre aux patients aux Etats-Unis s'approvisionnant en direct et moyennant un paiement au comptant une ristourne de 55% sur le prix officiel de son anti-inflammatoire à large spectre Cosentyx (sécukinumab).

L'annonce survient alors que parvient à expiration ce lundi 29 septembre un ultimatum de Donald Trump aux grands groupes pharmaceutiques pour un alignement de leur prix aux Etats-Unis sur ceux les plus bas observés au sein des pays industrialisés.

Novartis a engrangé l'an dernier avec ce seul médicament, lancé en 2015, un chiffre d'affaires de 6,14 milliards de dollars au niveau mondial. Le traitement constitue sa première source de revenus au pays de l'oncle Sam.

Son spectre de prescription couvre diverses maladies auto-immunes, dont le psoriasis, l'hydradénite suppurée ou encore l'arthrite psoriasique.

Les prix officiels du Cosentyx s'élèvent à 4401,32 dollars par mois pour la version intraveineuse, ou 7936,48 dollars pour une formulation sous-cutanée.

/ATS
 

Actualités suivantes

Vevey: manifestation contre la vente de « Nestlé Waters »

Vevey: manifestation contre la vente de « Nestlé Waters »

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 15:21

La croissance du PIB a accéléré en Suisse à 1,4% en 2024

La croissance du PIB a accéléré en Suisse à 1,4% en 2024

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 15:19

La BNS amende la rémunération sur les avoirs à vue

La BNS amende la rémunération sur les avoirs à vue

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 15:15

Cyberattaque: Jaguar Land Rover prévoit une reprise de production

Cyberattaque: Jaguar Land Rover prévoit une reprise de production

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 12:52

Articles les plus lus

Conséquences incertaines pour Swiss

Conséquences incertaines pour Swiss

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 12:09

Cyberattaque: Jaguar Land Rover prévoit une reprise de production

Cyberattaque: Jaguar Land Rover prévoit une reprise de production

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 12:52

La BNS amende la rémunération sur les avoirs à vue

La BNS amende la rémunération sur les avoirs à vue

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 15:15

La croissance du PIB a accéléré en Suisse à 1,4% en 2024

La croissance du PIB a accéléré en Suisse à 1,4% en 2024

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 15:19

La navigation sur le lac de Lugano revient à la normale

La navigation sur le lac de Lugano revient à la normale

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 11:23

Conséquences incertaines pour Swiss

Conséquences incertaines pour Swiss

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 12:09

Cyberattaque: Jaguar Land Rover prévoit une reprise de production

Cyberattaque: Jaguar Land Rover prévoit une reprise de production

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 12:52

La BNS amende la rémunération sur les avoirs à vue

La BNS amende la rémunération sur les avoirs à vue

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 15:15

Lufthansa veut supprimer 4000 postes d'ici 2030

Lufthansa veut supprimer 4000 postes d'ici 2030

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 09:21

Le prix de l'or ne cesse de grimper, après un nouveau record

Le prix de l'or ne cesse de grimper, après un nouveau record

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 10:39

La navigation sur le lac de Lugano revient à la normale

La navigation sur le lac de Lugano revient à la normale

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 11:23

Conséquences incertaines pour Swiss

Conséquences incertaines pour Swiss

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 12:09