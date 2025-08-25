Nucléaire iranien: les pourparlers se tiendront mardi à Genève

L'Iran reprendra mardi à Genève des pourparlers sur son programme nucléaire avec la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Le précédent cycle de négociations s'était tenu en juillet à Istanbul.

Ces pourparlers se dérouleront 'au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères à Genève', a indiqué la télévision d'Etat. L'Iran sera représenté par Majid Takht-Ravanchi, selon l'agence Tasnim. Le lieu de ces nouvelles négociations n'avait jusqu'alors pas été précisé.

La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne sont trois pays membres d'un accord conclu en 2015 avec Téhéran pour encadrer ses activités nucléaires. Ils menacent de rétablir des sanctions si aucune solution négociée n'est trouvée d'ici fin août.

L'avancement du programme nucléaire iranien fait l'objet de nombreuses spéculations depuis la guerre de douze jours entre Israël et l'Iran en juin et les frappes américaines sur les installations nucléaires iraniennes.

/ATS