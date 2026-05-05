OMS: deux cas confirmés et cinq suspectés d'hantavirus

Deux cas d'hantavirus sur le bateau de croisière désormais au large du Cap-Vert sont confirmés et cinq suspectés, selon l'OMS. Le traçage des contacts d'une passagère sur un vol qu'elle avait pris entre Saint-Hélène et Johannesbourg a été lancé.

Au total, trois décès ont été observés jusqu'à présent, selon la situation relayée mardi à Genève par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Deux personnes qui ont succombé fin avril de symptômes diarrhéiques ou gastrointestinaux avaient voyagé en Amérique du Sud avant de prendre le bateau début avril en Argentine. La troisième victime était fiévreuse.

Trois cas suspects restent à bord du navire parmi près de 150 passagers et membres d'équipage toujours bloqués au large du Cap-Vert. Les autorités de ce pays évaluent les patients et collectent davantage d'échantillons pour mener des tests, a encore précisé l'OMS.

Parmi les dispositifs pris, le Cap-Vert, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Afrique du Sud et les autorités britanniques collaborent. Des investigations épidémiologiques sont elles en cours.

/ATS