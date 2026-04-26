Obama: la violence n'a pas de place « dans notre démocratie »

L'ex-président américain Barack Obama a condamné dimanche l'incident survenu la veille à Washington ...
Obama: la violence n'a pas de place « dans notre démocratie »

Obama: la violence n'a pas de place

Photo: KEYSTONE/AP/Manuel Balce Ceneta

L'ex-président américain Barack Obama a condamné dimanche l'incident survenu la veille à Washington lors d'un gala en présence de son successeur Donald Trump.

'Même si nous ne connaissons pas encore les détails des motivations derrière la fusillade d'hier soir au dîner de l'Association des correspondants de la Maison-Blanche, il nous incombe à tous de rejeter l'idée que la violence ait sa place dans notre démocratie', a déclaré l'ancien président (2009-17) sur son compte X.

'Je suis soulagé de savoir que l'agent (du Secret Service, ndlr) qui a été blessé va s'en sortir', a ajouté M. Obama, sans mentionner nommément Donald Trump.

/ATS
 

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