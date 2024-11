Olivier Isler choisi pour diriger l'Interprofession du Gruyère

Olivier Isler, 53 ans, est le nouveau futur directeur de l'Interprofession du Gruyère (IPG). Il succédera le 1er juin prochain au titulaire actuel Philippe Bardet, dans la fonction depuis la création de la faîtière en 1997, qui part en retraite.

Disposant d’un diplôme d’ingénieur HES en économie laitière avec spécialisation en gestion d’entreprise de la HAFL de Zollikofen (BE), Olivier Isler a suivi une formation initiale de fromager ainsi que l’Ecole de laiterie de Grangeneuve, a indiqué jeudi l'IPG. Il est décrit comme affichant 'une très large expérience des milieux agricole et fromager'.

Actuel responsable du registre fédéral des appellations et indications protégées (AOP et IGP) auprès de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), Olivier Isler a précédemment assumé, depuis le début des années 2000, le mandat de gérant de l’Interprofession Tête de Moine. Il a contribué à l'essor du marché de cette autre AOP, note le communiqué.

Le futur directeur de l'IPG a aussi été membre associé du comité de l’IPG durant plus de 20 ans en tant que gérant de l’Association des artisans fromagers romands (AFR) et directeur suppléant de l’Association faîtière des artisans suisses du fromage (FROMARTE). Le transfert des dossiers entre Philippe Bardet et Olivier Isler interviendra courant mai.

/ATS