Opération de « vengeance » US contre l'EI en Syrie

Opération de « vengeance » US contre l'EI en Syrie

Photo: KEYSTONE/AP/Evan Vucci

L'armée américaine a débuté vendredi une opération en Syrie pour 'éliminer des combattants du groupe Etat islamique, des infrastructures et des sites d'armement', a annoncé le chef du Pentagone Pete Hegseth sur X.

Il s'agit d'une 'réponse directe' et d'une 'déclaration de vengeance' après l'attaque qui a coûté samedi la vie à deux militaires américains et un traducteur à Syrie, a-t-il ajouté, en affirmant: 'Aujourd'hui nous avons traqué et tué des ennemis. Beaucoup d'ennemis. Et nous allons continuer.'

