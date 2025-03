Opposition à un éventuel quorum pour le Grand Conseil tessinois

La résistance monte au Tessin contre l'introduction d'un seuil électoral pour l'élection au Grand Conseil. Un appel en ligne contre cette initiative a été signé par plus de 1000 personnes en l'espace de quelques jours.

L'introduction d'un quorum fixé à 4% pour qu'une liste électorale obtienne des sièges représente une 'sérieuse menace' pour la représentation démocratique et pluraliste, indique le site de l'organisation de campagne Campax. Les petits partis et les listes apparentées seraient éliminés, alors qu'ils représentent 13% des électeurs et électrices.

Depuis les dernières élections d'avril 2023, le Grand Conseil tessinois n'a jamais été aussi fragmenté. Actuellement, douze partis se partagent les 90 sièges du Parlement cantonal. La proposition d'introduire un quorum émane du député PLR Paolo Ortelli et est analysée par le gouvernement tessinois.

Avec cette proposition, la moitié des partis actuellement représentés ne siègeraient plus au Grand Conseil. Seraient concernés les Vert'libéraux, 'Più Donne', 'Avanti con Ticino & Lavoro', 'Movimento per il Socialismo' (MPS), le parti communiste ainsi que le parti né de la pandémie Covid 'HelvEthica Ticino'.

A l'origine, le gouvernement devait prendre position jusqu'à la mi-février, sa décision est retardée. Le Tessin ne serait pas le premier canton à introduire un tel seuil. Actuellement, le canton de Genève connaît le quorum le plus élevé pour les élections cantonales, à 7%.

/ATS