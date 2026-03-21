Ormuz: Trump menace d'anéantir les centrales électriques de l'Iran

Le président américain Donald Trump a lancé samedi soir un ultimatum à l'Iran, menaçant d'anéantir ...
Ormuz: Trump menace d'anéantir les centrales électriques de l'Iran

Ormuz: Trump menace d'anéantir les centrales électriques de l'Iran

Photo: KEYSTONE/AP/Zachary Pearson

Le président américain Donald Trump a lancé samedi soir un ultimatum à l'Iran, menaçant d'anéantir les centrales électriques de l'Iran si la république islamique ne rouvre pas le détroit d'Ormuz au trafic maritime. Il a donné un délai de 48 heures à Téhéran.

'Si l'Iran ne rouvre pas TOTALEMENT, SANS AUCUNE MENACE, le détroit d'Ormuz dans les 48 HEURES à compter de cet instant précis, les États-Unis d'Amérique frapperont et anéantiront ses différentes CENTRALES ÉLECTRIQUES, EN COMMENÇANT PAR LA PLUS GRANDE', a écrit le président américain sur son réseau social Truth Social.

/ATS
 

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