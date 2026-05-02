Ormuz: l'Iran menace en cas d'« interférence américaine »

La marine américaine va commencer lundi à escorter des navires à travers le détroit d'Ormuz, a annoncé dimanche Donald Trump. Mais Téhéran a averti que 'toute intervention américaine' dans le nouveau régime du détroit serait considérée comme une violation de la trêve.

'Pour le bien de l'Iran, du Moyen-Orient et des Etats-Unis, nous avons informé ces pays que nous guiderions leurs navires en toute sécurité à travers ces voies navigables', a écrit le président américain sur son réseau social Truth Social, évoquant des bâtiments appartenant à des pays 'qui ne sont pas impliqués' dans le conflit en cours avec l'Iran.

'Des pays du monde entier, qui n'ont rien à voir avec le conflit au Moyen-Orient [...] ont demandé aux Etats-Unis si nous pouvions les aider à libérer leurs bateaux qui sont bloqués dans le détroit d'Ormuz', a rappelé le président américain.

L'Iran a contesté cette initiative, avertissant que 'toute intervention américaine dans le nouveau régime maritime du détroit d'Ormuz' serait considérée comme 'une violation du cessez-le-feu'.

Plus de 900 bateaux

Dans un communiqué, le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM) a précisé que l'opération impliquerait des destroyers lance-missiles, plus d'une centaine d'aéronefs et 15'000 soldats.

Le nombre de navires commerciaux de toutes catégories présents dans le golfe Persique s'élevait à 913 le 29 avril, a indiqué jeudi l'entreprise spécialisée dans le suivi maritime AXSMarine. Ce nombre ne distingue pas les navires réellement empêchés de sortir du golfe Persique des navires de travail, souvent exploités par l'industrie pétrolière, qui n'ont pas vocation à quitter la région.

'J'ai dit à mes représentants de les informer que nous ferions de notre mieux pour sortir leurs bateaux et leurs équipages du détroit. En tout état de cause, ils ont dit qu'ils ne reviendraient pas dans la région tant qu'elle n'est pas sûre pour la navigation', a ajouté Donald Trump.

'Ce processus, Project Freedom ('Projet Liberté') commencera lundi matin, heure du Moyen-Orient', a ajouté Donald Trump, parlant d'un 'geste humanitaire au nom des Etats-Unis, des pays du Moyen-Orient et en particulier de l'Iran'.

20'000 marins

La marine britannique a fait état vendredi de 20'000 marins à bord de bateaux immobilisés.

'Les relèves d'équipage n'ont pas lieu. Les marins ne rentrent pas chez eux. Nourriture et vivres passent, mais en quantité réduite et il y a aussi un impact sur la santé mentale à plus long terme', a décrit le commandant Jo Black, haut responsable de l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO, en évaluant à plus de 850 le nombre de navires bloqués.

'Beaucoup de ces navires arrivent à court de nourriture et de tout ce qui est nécessaire pour que des équipages nombreux soient dans des bonnes conditions sanitaires et d'hygiène', a écrit Donald Trump. Il s'agit d'un geste de 'bonne volonté au nom de tous ceux qui ont combattu si durement au cours des derniers mois', a-t-il souligné.

Il a cependant averti que si cette opération devait être entravée, cela 'devrait malheureusement être traité par la force'.

Discussions 'très positives'

Ces déclarations surviennent alors que Washington et Téhéran ont indiqué discuter d'une résolution au conflit déclenché le 28 février par Israël et les Etats-Unis. 'Mes représentants ont des discussions très positives avec l'Iran et ces discussions pourraient déboucher sur quelque chose de très positif pour tous', a écrit le président américain dans le même message sur Truth Social.

Un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 8 avril, après quasiment 40 jours de frappes israélo-américaines sur l'Iran et de représailles de Téhéran dans la région.

/ATS