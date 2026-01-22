Oscars: « Sinners » en tête, avec un record de 16 nominations

'Sinners', création audacieuse à la croisée des genres entre comédie musicale, horreur et film ...
Oscars: « Sinners » en tête, avec un record de 16 nominations

Oscars:

Photo: KEYSTONE/AP/Chris Pizzello

'Sinners', création audacieuse à la croisée des genres entre comédie musicale, horreur et film d'époque, a dominé jeudi les nominations aux Oscars. Il est nommé dans seize catégories, un record.

Le long métrage est notamment nommé dans les catégories 'Meilleur film', 'Meilleur réalisateur', 'Meilleur acteur' (Michael B. Jordan) et 'Meilleurs acteur et actrice dans un second rôle' (Wunmi Mosaku et Delroy Lindo).

Le précédent record de quatorze nominations était jusqu'à présent détenu par 'All About Eve' (1950), 'Titanic' (1997) et 'La La Land' (2017).

Avec ses seize nominations, 'Sinners' devance 'Une bataille après l'autre', la fresque de Paul Thomas Anderson, avec Leonardo DiCaprio et Sean Penn à l'affiche, sur les dérives extrémistes des Etats-Unis, nommée dans treize catégories.

'Sinners' raconte la blessure profonde des personnes noires dans le Sud ségrégationniste des années 30, sur fond de contes de vampires et de rythmes de blues. Michael B. Jordan incarne un double rôle à l'écran, celui de frères jumeaux.

La cérémonie des Oscars se déroulera le 15 mars prochain, au Dolby Theatre de Los Angeles.

/ATS
 

