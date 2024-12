Oscars: fin du suspense pour « Reinas » mardi soir

L'Académie des Oscars dévoile la 'shortlist' de 15 films pour l'Oscar du meilleur film étranger mardi soir. 'Reinas' de Klaudia Reynicke, une coproduction helvético-péruano-espagnole, se trouve en lice pour représenter la Suisse au grand raout du cinéma américain.

Dans 'Reinas' de Klaudia Reynicke, une mère veut quitter Lima pour les Etats-Unis avec ses deux filles, en laissant derrière elles leur père, qui n'a pas grand-chose à leur offrir. Cette décision est motivée par la crise économique, les troubles politiques et le manque de perspectives dans le Pérou des années 1990.

Vendu déjà dans quinze territoires, le film est sorti dans les cinémas américains à la fin novembre, lit-on dans un communiqué de Swiss Films. Sélectionné au Sundance Film Festival, il a gagné un prix Generation Kplus à la Berlinale et le prix du public sur la Piazza Grande à Locarno.

Plusieurs autres talents suisses

Plusieurs autres talents suisses peuvent espérer rejoindre la course à l'Oscar pour leur participation dans des productions internationales. Il s'agit notamment du producteur zurichois Karl Spoerri, qui a coproduit le long métrage de fiction 'Thelma', aussi projeté au Sundance Film Festival.

Thelma, 93 ans, vit seule à Los Angeles. Un jour, elle reçoit un appel lui annonçant que son petit-fils a été arrêté et qu'elle doit verser 10'000 dollars pour le faire libérer. C'est ce qu'elle fait, mais s'aperçoit rapidement qu'elle a été victime d'une arnaque téléphonique. La police n'étant pas d'une grande aide, la robuste retraitée se lance dans une enquête indépendante pour arrêter l'escroc.

Une actrice nonagénaire

June Squibb, 95 ans, joue le premier rôle principal de sa carrière. Elle pourrait marquer l'histoire du cinéma en devenant la personne la plus âgée jamais nominée aux Oscars.

La fratrie Baldenweg – Diego, Lionel et Nora –, qui a composé la musique du film irlandais 'In the land of saints and sinners' avec Liam Neeson dans le rôle principal d'un tueur à la retraite, peut espérer une nomination dans la catégorie 'Original Score' (musique originale).

Réalisateur, co-auteur et coproducteur de la production allemande 'September 5', le Suisse Tim Fehlbaum s'est lancé dans la course à l'Oscar dans plusieurs catégories. Son film a aussi été nominé pour un Golden Globe. Ce jour-là en 1972, des terroristes palestiniens ont pris en otage onze athlètes israéliens aux Jeux olympiques de Munich.

/ATS