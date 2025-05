« Oui, Céline Dion est à Bâle », confirme Jean-Marc Richard

La rumeur ne faisait qu'enfler depuis des jours. Céline Dion est à Bâle, a confirmé le commentateur romand de l'Eurovision Jean-Marc Richard au 19h30 sur la RTS. 'Mais cela ne veut pas dire qu'elle sera sur scène', pondère-t-il.

Jean-Marc Richard s'est toutefois montré optimiste. 'A mon avis, elle y sera. Réponse sur le coup de 22h00'.

Céline Dion compte parmi les stars les plus célèbres dans le monde. Elle a rempli les plus grandes salles avec ses concerts et s'est produite pendant des années à Las Vegas.

En revanche, on semble presque avoir oublié que la Canadienne a posé la première pierre de sa carrière au Grand Prix Eurovision de la Chanson (aujourd'hui ESC) en remportant le concours pour la Suisse en 1988, grâce au titre 'Ne partez pas sans moi', écrit par le compositeur turco-suisse Atilla Sereftug et la parolière tessinoise Nella Martinetti.

