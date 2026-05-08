Oui à la réforme du service civil, impasse sur l'initiative UDC

La modification de la loi sur le service civil devrait être adoptée, selon le premier sondage de la SSR publié vendredi. Pour l'initiative 'Pas de Suisse à 10 millions', l'issue du vote est encore floue.

Si le peuple avait voté début mai sur l'initiative UDC 'sur la durabilité', 47% des personnes l'auraient acceptée et 47% l'auraient rejetée. La part des indécis se monte à 6%. L'institut gfs.bern, qui a réalisé l'enquête, parle de situation 'd'impasse'.

Environ 80% des personnes indiquent avoir une intention ferme de voter pour ou contre le projet.

Actuellement, la modification de la loi sur le service civil a été acceptée à 52% et refusé à 40% par les sondés. Huit pourcent des sondés restent indécis.

Le sondage a été réalisé par l'institut gfs.bern entre le 20 avril et le 3 mai auprès de 19’728 titulaires du droit de vote de tout le pays. La marge d'erreur est de +/- 2,8 points de pourcentage.

/ATS