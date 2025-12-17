Ouverture du procès d'un assassin schizophrène récidiviste à Bâle

Le procès d'un assassin schizophrène s'est ouvert mercredi à Bâle. Le récidiviste est accusé ...
Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Le procès d'un assassin schizophrène s'est ouvert mercredi à Bâle. Le récidiviste est accusé d'avoir tué une septuagénaire en août 2024, lors d'une sortie autorisée par la clinique qui le traitait. Il avait déjà assassiné deux personnes dans le même quartier en 2014.

'J'étais déjà extrêmement dangereux avant la première mesure pénale' a déclaré l'homme âgé de 33 ans mercredi matin à la Cour pénale de Bâle-Ville. Et d'ajouter qu'il avait besoin d'une 'mesure fermée'.

Le prévenu a répondu aux questions sur des évènements factuels sans lien direct avec le crime qui lui est reproché. Il s'est montré beaucoup plus évasif sur son état actuel et n'a pas répondu aux questions sur les causes et les préparatifs de son acte.

Interrogé sur le fait que l'une des victimes de 2014 et celle de 2024 avaient en commun une ancienne dispute avec le père de l'accusé, le trentenaire a répondu: 'ça me dépasse'. L'homicide au couteau survenu l'an dernier avait fait couler beaucoup d'encre en raison de la permission dont bénéficiait l'homme placé en milieu fermé.

/ATS
 

