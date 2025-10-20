Ouverture du procès qui oppose Klarna à Google

Le procès intenté par le site suédois Pricerunner, propriété de Klarna, contre Google à qui il réclame plus de 7 milliards d'euros pour avoir fait la promotion de son propre comparateur d'achat dans les résultats de recherche, s'est ouvert lundi.

L'entreprise suédoise a saisi le tribunal des brevets et du marché de Stockholm en 2022, à la suite d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne jugeant que le géant américain avait 'enfreint la législation antitrust de l'UE en manipulant les résultats de recherche en faveur de ses propres services de comparaison de prix'.

Pricerunner avait initialement poursuivi Google pour une somme autour de 22 milliards de couronnes (2,1 milliards d'euros) mais avait déclaré s'attendre à ce que 'le montant final des dommages et intérêts lié aux poursuites soit sensiblement plus élevé', étant donné que 'la violation est toujours en cours'.

La Commission européenne, gardienne de la concurrence au sein de l'UE, avait condamné la firme de Mountain View en juin 2017 à une amende record de 2,4 milliards d'euros pour avoir abusé de sa position dominante dans la recherche en ligne, afin de favoriser son comparateur de prix GoogleShopping dans 13 pays européens.

La pratique visait à assurer au géant américain une position hégémonique en rendant ses concurrents pratiquement invisibles pour les consommateurs, selon Bruxelles.

'La Cour européenne de justice a confirmé cette décision en 2024. Klarna réclame désormais une indemnisation conformément à ce jugement', a déclaré le spécialiste suédois du paiement différé, qui a acquis Pricerunner en 2022.

'Nous réclamons environ 78 milliards de couronnes (7,1 milliards d'euros), sur la base d'une analyse économique des pertes subies', a précisé lundi le porte-parole de Klarna, John Craske, dans un message à l'AFP.

Le montant des dommages et intérêts 'augmente chaque jour', a-t-il ajouté.

'Pour atteindre les consommateurs en ligne, il faut être visible dans les résultats de recherche. Et c'est là que Google détient un pouvoir quasi absolu', a relevé Klarna, notant que plus de 90% des recherches en Europe passent par la plateforme du géant américain.

Avant que Google ne lance ses propres services de comparaison de prix, les sites indépendants offrant ce type de service apparaissaient en haut des résultats de recherche, a souligné le groupe suédois.

Selon le tribunal de Stockholm, Google affirme qu'il n'a pas abusé de sa position dominante après la décision de la Commission européenne, et que Pricerunner n'a subi aucun préjudice.

L'AFP a contacté Google pour obtenir une réaction.

Le procès se déroulera jusqu'au 19 décembre.

/ATS