P. Diddy, accusé de trafic sexuel, comparaît avant son procès

Le rappeur et producteur de hip-hop P. Diddy, incarcéré à New York dans une vaste affaire de trafic sexuel, a brièvement comparu mercredi devant un tribunal fédéral. Il doit être jugé au printemps 2025.

Figure influente du hip-hop et de l'industrie musicale, Sean Combs - son vrai nom -, 55 ans, est apparu habillé d'un pantalon et d'une chemise froissés de détenu et a salué avec de grands sourires certains de ses enfants présents dans la salle d'audience du tribunal fédéral de Manhattan.

P. Diddy, appelé aussi Diddy ou Puff Daddy, doit y être jugé à partir du 5 mai 2025 lors d'un procès pour trafic à des fins d'exploitation sexuelle, extorsions et transport de personnes à des fins de prostitution, autant de charges pour lesquelles il a plaidé non-coupable, se disant innocent. Il risque la prison à vie.

Visé également par les plaintes au civil de plus de 120 victimes présumées, le rappeur est accusé par la justice d'avoir mis son 'empire' au service d'un système violent de trafic sexuel.

'Bling-bling' et violence

Artiste 'bling-bling', connu pour donner de grandes fêtes dans les années 90 et 2000, il est aujourd'hui décrit par ses victimes présumées comme un prédateur sexuel violent, qui utilisait alcool et drogues pour obtenir leur soumission.

Mercredi, à l'issue d'une brève audience où l'accusation et la défense ont essentiellement discuté de la procédure devant le juge Arun Subramanian, l'inculpé a embrassé un par un ses avocats et leur a souhaité de 'bonnes fêtes' avant de repartir en prison. Une nouvelle audience procédurale a été fixée au 17 mars 2025.

Avec son label Bad Boy Records, fondé en 1993, Sean Combs a lancé les carrières de Notorious B.I.G., icône du rap assassinée en 1997, et de la chanteuse Mary J. Blige.

Il y a dix jours, l'affaire a rebondi quand Jay-Z, une autre star et producteur de hip-hop aujourd'hui à la tête d'un empire du divertissement, a été accusé dans une plainte au civil d'avoir violé une adolescente de 13 ans avec P. Diddy en 2000. Jay-Z a démenti les accusations et contre-attaqué en assurant que l'avocat de la victime avait cherché à lui extorquer des fonds avant de déposer plainte.

