P. Diddy condamné à plus de 4 ans de prison

Le magnat américain du hip-hop, P. Diddy, a été condamné à plus de 4 ans de prison au terme de son procès pour violences sexuelles.

Avant le prononcé du jugement, la star a de nouveau demandé pardon pour ses actes. La veille, dans un courrier au juge, il s'était dit 'brisé' par ce qu'il a fait, après s'être 'perdu dans la drogue et l'excès'.

En juillet, après deux mois de débats, les jurés avaient rejeté les accusations les plus graves de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs portées contre Sean Combs, de son vrai nom, lui épargnant l'emprisonnement à perpétuité.

/ATS