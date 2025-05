P. Diddy « contrôlait ma vie », raconte la chanteuse Cassie

'Il avait beaucoup de ressources', notamment la menace de diffuser des vidéos sexuelles compromettantes, a ajouté Casandra 'Cassie' Ventura, lors de ce témoignage très attendu au deuxième jour des débats.

La chanteuse, qui avait été en couple pendant des années avec le rappeur et producteur, témoigne enceinte et prend régulièrement des pauses, essuyant ses yeux avec un mouchoir. Son audition par l'accusation puis la défense devrait durer plusieurs jours.

Casandra Ventura avait déposé une retentissante plainte au civil pour violences et viol contre P. Diddy à l'automne 2023. Des poursuites immédiatement réglées à l'amiable mais qui ont été suivies de dizaines d'autres plaintes de femmes et d'hommes pour violences sexuelles contre l'icône du hip-hop de la 'East Coast' des Etats-Unis.

Plusieurs mois plus tard, une vidéo diffusée par CNN d'images captées par une caméra de vidéo surveillance dans un hôtel de Los Angeles, et que les jurés ont revu lundi dans la salle d'audience, montrait le rappeur avoir un comportement très violent avec la chanteuse en mars 2016. Simplement vêtu d'une serviette dans le couloir de l'hôtel, Diddy portait plusieurs coups à la chanteuse et la traînait au sol.

Liasse

'Elle (Cassie) répétait qu'elle voulait quitter (les lieux)', a témoigné lundi devant les jurés l'agent de sécurité de l'hôtel qui est intervenu ce jour-là, Israel Florez. Il a aussi affirmé que le rappeur avait tenté de le soudoyer avec une grosse liasse de billets pour étouffer l'affaire.

Un autre témoin, un strip-teaseur de 41 ans, a raconté en détails comment il était payé pour avoir des relations sexuelles avec la chanteuse en présence du rappeur, qui filmait parfois les scènes, en 2012 et 2013. Ces épisodes, qualifiés de 'freak-offs', sont au coeur du dossier, car P. Diddy est accusé d'avoir contraint des femmes à des marathons sexuels avec des travailleurs du sexe dont il menaçait de diffuser les vidéos si elles parlaient.

P. Diddy, de son vrai nom Sean Combs, est jugé pour trafic à des fins d'exploitation sexuelle, transport de personnes à des fins de prostitution, ainsi que des actes d'enlèvement, corruption et de violences regroupés sous l'inculpation d'entreprise criminelle. Il risque la prison à vie.

Artiste et producteur de hip-hop qui a lancé les carrières de la chanteuse Mary J. Blige ou du rappeur Notorious B.I.G., homme d'affaires à succès qui a fait fortune dans la mode et les alcools, il est aujourd'hui accusé d'avoir mis depuis au moins 2004 sa notoriété, sa richesse financière et son influence au service de ce trafic sexuel. D'autres femmes que Cassie sont attendues pour témoigner au procès.

/ATS